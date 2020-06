Roma, le ultime in vista della Samp: Bruno Peres a destra, Mkhitaryan in vantaggio su Perotti

Paulo Fonseca conferma il 4-2-3-1, ballottaggi in difesa e in attacco

Giornata di vigilia per la Roma di Paulo Fonseca che domani sera giocherà la sua prima gara ufficiale dopo il lockdown. I giallorossi saranno impegnati all’Olimpico contro la Sampdoria di Ranieri, calcio di inizio ore 21:45.

Il tecnico portoghese farà ancora ricorso al 4-2-3-1 nonostante nelle ultime settimane abbia provato più volte la difesa a 3. In porta giocherà Mirante al posto dell’infortunato Pau Lopez, che ancora non si allena in gruppo dopo la frattura al polso.

Ballottaggi nel reparto difensivo dove Bruno Peres appare favorito sulla corsia di destra su Zappacosta e Santon, al centro recuperato Mancini che farà coppia con Smalling, a sinistra confermato Kolarov.

A centrocampo Fonseca sembra orientato a puntare sulla coppa Cristante-Veretout davanti la difesa, mentre sulla trequarti spazio a Pellegrini. Sulla fascia destra Carles Perez in vantaggio su Under, a sinistra Mkhitaryan favorito su Perotti e Kluivert, in avanti Dzeko unica punta. La probabile formazione:

Roma (4-2-3-1): Mirante; Bruno Peres, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Carles Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.