Roma, l’Europeo può cambiare il mercato: da Florenzi ad Olsen fino a Cristante, ecco cosa può accadere

Gli Europei si sono conclusi nel migliore dei modi per la nazionale azzurra di Roberto Mancini e i giocatori possono ora dedicarsi alle meritate vacanze tenendo d’occhio il mercato.

Tra le fila della Roma sono stati tanti i giocatori impiegati nelle varie nazionali e dal futuro ancora incerto. Per alcuni di loro, dunque, l’Europeo potrebbe aver cambiato la situazione in chiave mercato.

L’avventura europea ha sicuramente rilanciato Cristante, che a settembre rinnoverà con i giallorossi, e lo stesso Olsen, tra i protagonisti con la sua Svezia e certamente appetibile per le pretendenti. La Roma dalla cessione del portiere può guadagnare 4 milioni di euro.



Discorso diverso per Florenzi, infortunatosi all’inizio della competizione e tornato in campo solo ieri in finale partendo dalla panchina.



Non un Europeo da ricordare, dunque, per il terzino che la Roma sta tentando di piazzare per una cifra tra gli 8 e i 9 milioni di euro.

L’Europeo avrà inevitabilmente un impatto anche sul fronte entrate per la Roma, costretta a rimpiazzare Spinazzola, infortunatosi nella gara con il Belgio e ai box per circa 6 mesi.