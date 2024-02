Roma, Llorente ha convinto: verrà riscattato

La Roma sembrerebbe essere pronta a voler trattare per trattenere Llorente. Lo spagnolo ha convinto tutti e i giallorossi cercheranno di tenerlo pagando un indennizzo al Leeds

Prima con José Mourinho, poi con Daniele De Rossi. Diego Llorente può dirsi una delle piacevoli scoperte della travagliata stagione della Roma, che la scorsa estate lo ha voluto trattenere rinnovando il prestito con il Leeds. Una stagione buona e sotto gli occhi di tutti, perfino di quel Paris Saint Germain che a gennaio ha provato a strapparlo dai giallorossi.

La Roma dovrà cedere qualcuno

All’altare del calciomercato, però, a fini di bilancio la Roma dovrà fare una o più operazioni in uscita se dovesse mancare la qualificazione in Champions League. Romelu Lukaku non è sicuro di rimanere, con Paulo Dybala e Diego Llorente possibili papabili per non rimanere nella capitale. La Joya resta del volere di rimanere in giallorosso, ma dovesse arrivare un’offerta succosa potrebbe lasciare. Altro possibile partente è Tammy Abraham, che nonostante il pesante infortunio continua ad avere estimatori sia in Inghilterra che nel resto d’Europa.

Il problema? Il suo costo di cartellino, inevitabilmente, si è abbassato e nessuno vorrà sborsare troppi soldi per un giocatore che potrebbe tornare malandato dall’infortunio.

La Roma dovrà, dunque, centrare il piazzamento Champions League per trattenere i suoi giocatori di punta e sperare che Tammy Abraham possa tornare l’attaccante di un tempo. Un attaccante potrebbe essere acquistato, magari una punta low cost e giovane, con i giallorossi che dovranno mettersi il cuore in pace: non ci saranno spese folli la prossima estate.