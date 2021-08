Roma, Loftus-Cheek idea per il centrocampo, sul taccuino di Pinto anche Sergio Oliveira del Porto

Sono ore calde per il mercato della Roma, il general manager Pinto sta cercando di piazzare gli esuberi per regalare a Mourinho un colpo in mediana, ma l’impresa non è semplicissima.

Al momento a bloccare il mercato in entrata sono Nzonzi, Pastore e Fazio, con i primi due che chiedono una buonuscita per svincolarsi e l’argentino che è stato scartato dal Genoa per la mancata volontà di ridursi l’ingaggio.

Per il centrocampo il primo obiettivo è Zakaria, ma il Borussia M’gladbach chiede 20 milioni di euro, troppi per i giallorossi.

Motivo per cui, stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la Roma starebbe valutando il profilo di Loftus-Cheek, 25enne centrocampista del Chelsea e della nazionale inglese.

Oltre al giocatore dei Blues, si sta monitorando con attenzione anche Sergio Oliveira, mediano in uscita dal Porto.