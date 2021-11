Roma, Loftus-Cheek la richiesta di Mourinho per la mediana a gennaio

I risultati non esaltanti della Roma nell’ultimo periodo hanno messo in evidenza la necessità di intervenire sul mercato a gennaio per rinforzare la rosa di José Mourinho.

La priorità è l’arrivo di un centrocampista di livello, ma, vista la folta concorrenza per Zakaria, la Roma sta valutando con attenzione il profilo Ruben Loftus-Cheek del Chelsea.

Il centrocampista è una richiesta di José Mourinho, il tecnico conosce bene le qualità del giocatore, che può essere impiegato in tutti i ruoli nella zona centrale del campo e all’occorrenza anche sulla trequarti.

L’inglese è legato ai Blues fino al 2024, ma in questa stagione ha collezionato solamente 9 presenze per un totale di 447 minuti giocati, troppo poco per un giocatore del suo livello.

Ecco perché a gennaio il giocatore potrebbe prendere in considerazione l’idea di andare a giocare altrove e la Roma sarebbe in prima linea.