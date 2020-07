Roma, Lovren ancora nel mirino, ma occhio allo Zenit

Tra gli obiettivi di mercato in casa Roma c’è Dejan Lovren, difensore centrale del Liverpool già cercato dai giallorossi nella scorsa sessione estiva prima di virare su Smalling. Il nome del croato è tornato di moda, ma la concorrenza non manca.

Lovren è in scadenza di contratto con il club inglese nel giugno 2021, ma al momento di rinnovo non se ne parla e il Liverpool ha tutto l’interesse a cedere il giocatore nel prossimo mercato per evitare di perderlo a costo zero.

Per la Roma rappresenterebbe un’occasione a basso costo, ma i giallorossi dovranno fare i conti con lo Zenit San Pietroburgo, che, secondo quanto riporta il Daily Mail, avrebbe messo sul piatto una prima proposta da 10 milioni di euro.

Lovren preferirebbe l’Italia alla Russia e aspetta la proposta dei giallorossi. La Roma l’ha messo in cima agli obiettivi a prescindere da come andrà a finire la trattativa Smalling con lo United.

Con gli addii di Juan Jesus e di Cetin, che finirà al Verona in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a 15 milioni a favore della Roma, la difesa di Fonseca avrà bisogno di rinforzi e Lovren rappresenterebbe il profilo ideale.