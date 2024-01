Roma, Lukaku può salutare: Ekitike come sostituto

Hugo Ekitike potrebbe finire per essere il sostituto di Lukaku nel caso in cui il belga dovesse non restare a Roma in estate

Il contratto di Romelu Lukaku, così come il suo destino, resta vincolato al Chelsea. I londinesi sembrano intenzionati a cederlo nella prossima finestra estiva di calciomercato, con il giocatore che non resterà quasi sicuramente alla Roma. In tal senso, i giallorossi possono contare sull’ormai prossimo recupero di Tammy Abraham anche se sembra vogliano prendere un nuovo attaccante.

Infatti, per trattenere Lukaku serviranno 43 milioni di euro di cartellino, più le cifre dell’ingaggio che porterebbero la cifra ad 80 milioni. Cifre insostenibili per i giallorossi, attualmente, così si fa avanti l’idea Hugo Ekitike. Il francese di proprietà del Paris Saint Germain saluterà quasi sicuramente in estate e la Roma sembra volerci provare, anche per via dei buoni rapporti con i parigini.

Dove va Lukaku?

Intanto, il destino di Romelu Lukaku resta avvolto nel mistero. Se da una parte ha estimatori in tutta Europa, compresa l’Italia, dall’altra non sta incidendo come una volta e sembra intenzionato a trasferirsi in Arabia Saudita.

Infatti, le ultime dichiarazioni lasciano presagire che voglia andare a giocare nel campionato arabo. Ecco cosa ha detto: “Nei prossimi due anni vedo la Pro League saudita diventare una delle migliori competizioni al mondo, se non la migliore. I club fanno tanti sforzi per portare qui i grandi giocatori. Stanno migliorando molto e a breve potrebbe essere la migliore competizione in assoluto”. Parole chiare, con un quasi sicuro addio alla Roma che gli porterebbe l’ultimo grande stipendio della sua carriera calcistica.