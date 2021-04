Roma, Maurizio Sarri ad un passo: spunta una richiesta del tecnico

Nella prossima finestra estiva di calciomercato si prospetta un valzer di allenatori molto interessante in Serie A. Sono molti infatti i tecnici in procinto di cambiare aria, chi per un motivo, chi per un altro.

In quel di Roma ad esempio Paulo Fonseca dirà con ogni probabilità addio al club giallorosso a fine della stagione corrente. E, secondo quanto riportato nelle ultime ore dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il suo successore dovrebbe essere Maurizio Sarri.

Il tecnico ex Napoli e Juventus pare vicinissimo all’accordo con la Roma, dopo aver passato un anno senza allenare. Si tratta ovviamente di un progetto tecnico importante, dal quale dovrà rinascere il nuovo ciclo della squadra capitolina.

Intanto, secondo i media, stanno iniziando a spuntare anche le prime richieste di Maurizio Sarri in ottica calciomercato. Il primo nome sulla lista del tecnico sarebbe quello di Alex Meret. L’attuale portiere del Napoli andrebbe così a colmare una lacuna evidente nella rosa della Roma, che non ha trovato certezza alcuna tra Pau Lopez e Mirante.

La trattativa per il portiere friulano non dovrebbe essere tra le più difficili, anzi. Puntando su David Ospina, il Napoli potrebbe voler vendere Meret agli interessati, evitando così lo scomodo dualismo tra i pali generatosi sotto la guida tecnica di Gennaro Gattuso.