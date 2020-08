Roma, Mayoral nuovo nome per l’attacco, ma c’è da battere la concorrenza di Lazio e Fiorentina

Nonostante le buone prestazioni nelle ultime uscite di Nikola Kalinic, la Roma difficilmente attiverà l’opzione per il riscatto del centravanti croato, che farà ritorno all’Atletico Madrid al termine dell’avventura in Europa League.

Con l’addio dell’attaccante la Roma sarà chiamata a trovare un vice-Dzeko e nelle ultime ore è venuto fuori un nuovo nome. Nel mirino dei giallorossi ci sarebbe Borja Mayoral, attaccante del Real Madrid rientrato dal prestito al Levante, con il quale ha realizzato 9 reti in 36 presenze stagionali.

Il 23enne spagnolo è in uscita e nel suo futuro potrebbe esserci l’Italia. La Roma dovrà però fare i conti con la forte concorrenza della Lazio, che al momento è nettamente più avanti nelle trattative.

I biancocelesti, come riporta Tuttosport, hanno messo sul piatto 12 milioni di euro più 3 di bonus per convincere il Real. Al giocatore, invece, offerto un quinquennale da 1,8 milioni a stagione.

La Roma non ha però intenzione di demordere ed è pronta ad inserirsi nell’affare, stesso discorso per la Fiorentina, che nelle ultime ore ha manifestato interesse per il giocatore. Per Mayoral, dunque, si profila una lotta a tre tutta italiana, vedremo chi la spunterà.