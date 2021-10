Roma, Mayoral verso l’addio a gennaio: in estate può arrivare Belotti

Il feeling tra José Mourinho e Borja Mayoral non è mai sbocciato. L’attaccante spagnolo, reduce da un’ottima stagione sotto la guida Fonseca, con l’avvento del portoghese ha giocato pochissimo e a gennaio potrebbe andar via.

Il prestito alla Roma scadrà nel prossimo giugno e i giallorossi non lo riscatteranno, ma è probabile che l’avventura termini con sei mesi di anticipo, con il giocatore che potrebbe far ritorno al Real Madrid per poi trasferirsi altrove già a gennaio. In cima alle pretendenti c’è la Fiorentina.

La Roma a gennaio non interverrà nel reparto avanzato, le priorità sono altre e l’ottima prestazione all’esordio del giovane Felix Afena-Gyan ha regalato a Mourinho un’altra alternativa in avanti.

I giallorossi si muoveranno a giugno, nel mirino c’è Andrea Belotti, centravanti del Torino e della nazionale italiana.

Il Gallo è in scadenza di contratto a fine stagione e al momento il rinnovo è distante. Motivo per cui il giocatore potrebbe arrivare a costo zero. La Roma monitora la situazione, ma dovrà fare i conti con la concorrenza.