Roma, mediano cercasi: Xhaka il sogno, Douglas Luiz il piano B

Il nuovo ciclo della Roma, inaugurato con l’arrivo di José Mourinho sulla panchina giallorossa, promette di essere importante ed ambizioso. Già questo finale di stagione sta lasciando ben sperare i tifosi, senza contare che alle porte pare esserci una sessione estiva di calciomercato molto promettente.

Per la crescita della squadra giallorossa bisogna infatti passare per forza di cose per qualche acquisto mirato e di spessore. Il reparto che più necessita di accorgimenti è con ogni probabilità il centrocampo.

La lista di Tiago Pinto a tale proposito è molto folta, ed è maggiormente incentrata sul ruolo del mediano. L’obiettivo numero uno rimane Xhaka, già in passato vicinissimo ad indossare la maglia giallorossa. Il centrocampista dell’Arsenal è una richiesta esplicita di José Mourinho ed è molto probabile che a breve la Roma tornerà a fare un tentativo per lui.

Ovviamente non mancano le alternative. Su tutte, nelle ultime ore è tornato in auge il nome di Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano dell’Aston Villa è valutato ben 35 milioni di euro, ma la sua situazione contrattuale, che lo lega al club inglese fino al 2023, potrebbe far conseguire uno sconto importante.

Non è una novità comunque che la dirigenza della Roma guardi in Inghilterra per fare mercato. Inoltre è da precisare come, con il decreto crescita, i club riescano a risparmiare circa il 50% sugli stipendi dei calciatori provenienti dall’estero.