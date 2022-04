Roma, Milan e Juventus su Lingard

Vero e proprio intreccio di mercato, con Jesse Lingard conteso da ben tre squadre. Il calciatore sembra aver già scelto

Si accende all’improvviso la pista Jesse Lingard. L’inglese classe ’92 sembra ormai lontano da Manchester, con un contratto ormai in scadenza con lo United.

Inutile dire che improbabile vi sarà un rinnovo, con ora ben tre squadre italiane a puntare il colpo. Il trequartista inglese sembra, infatti, intrigare Milan, Juventus e Roma con quest’ultima in totale vantaggio.

Mourinho potrebbe risultare decisivo

Lo Special one potrebbe dare una spinta alla trattativa. Infatti, il rapporto con il giocatore è ottimo e i due hanno già lavorato insieme. In quell’occasione a Manchester Mourinho vinse anche l’Europa League, impiegando parecchio il giocatore inglese.

Motivi per cui Jesse Lingard sembrerebbe star spingendo per accasarsi a Roma, dove troverebbe anche un suo ex compagno. Chris Smalling, infatti, è un altro degli ex United presenti nella capitale. Il contratto è in scadenza e sarebbe una spesa sostenibilissima per la Roma, dato lo stipendio non propriamente pesante.

Con il suo attuale contratto, difatti, Lingard prenderebbe 4.5 milioni di euro annui. Uno stipendio sostenibilissimo per la società giallorossa, che potrebbe inoltre sostituire il possibile partente Zaniolo. Sul calciatore italiano ci sono Juventus e Napoli, che sembrerebbero non volersi risparmiare per assicurarsi le sue prestazioni.

Intanto, Lingard sembra avvicinarsi sempre più al vestire la maglia della lupa. Un matrimonio che gioverebbe a tutti, con un giocatore che ha dimostrato di poter ancora dire la sua nel calcio che conta. Staremo a vedere se andrà a buon fine.