Roma-Mingueza: ai giallorossi piace l’ex Barça

I giallorossi stanno osservando Oscar Mingueza per la fascia destra. Il calciatore spagnolo potrebbe arrivare nel mercato di gennaio, a prezzo di saldo

Il giocatore piace ai giallorossi, che potrebbero eventualmente aprire una trattativa per ingaggiarlo a una cifra inferiore. Il Celta Vigo punta a tenerlo e a prolungare il suo contratto. Al Barcellona spetta il 50% dell’ingaggio per il suo prossimo trasferimento, cosa che porterebbe il Celta ad alzare il prezzo di una eventuale trattativa.

I giallorossi si muovono

La Roma potrebbe portare Mingueza per competere con Zeki Celik, ma il potenziale nuovo arrivato può giocare in diversi altri ruoli. Il turco è stato il titolare inamovibile in questa posizione, dato che Saud Abdulhamid non ha convinto i due allenatori Daniele De Rossi e Ivan Juric. Nelle sue poche apparizioni è stato poco incisivo, tanto che i tifosi hanno iniziato a chiedersi il senso dell’operazione.

Il 25enne si è trasferito dal Barcellona al Celta Vigo a titolo gratuito nel 2022 con il Barcellona che, come detto, ha una percentuale sulla futura rivendita. Un’operazione come quella che ha portato Daniel Maldini a vestire la maglia del Monza, insomma. Mingueza, da quando è arrivato al Celta Vigo, ha collezionato 72 presenze, 4 gol e 7 assist. In precedenza aveva giocato 66 volte con i Blaugrana e ha fatto la sua unica apparizione con la Spagna nel giugno 2021. Potrebbe essere il giocatore giusto per far svoltare la fascia giallorossa, specialmente perché mancano le alternative, soprattutto di qualità, e c’è voglia di dare a Juric una squadra che possa qualificarsi per la Champions League.