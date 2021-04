Roma, Mkhitaryan e Smalling out con l’Ajax, tornano dall’inizio Veretout e Villar

Le ultime in casa giallorossa in vista del match in Europa League con gli olandesi

La Roma sarà di scena domani sera in Olanda sul campo dell’Ajax per l’andata dei quarti di finale di Europa League. I giallorossi stamani sono scesi in campo per l’allenamento e oggi pomeriggio voleranno ad Amsterdam.

Assenti durante la rifinitura sia Smalling e Mkhitaryan, entrambi non saranno convocati. Stesso discorso per El Shaarawy, alle prese con una lesione al flessore destro, e gli infortunati di lungo corso Zaniolo e Kumbulla.

Fonseca per la gara di domani ritrova dal primo minuto Ibanez in difesa, a completare il reparto Mancini e Cristante. A centrocampo tornano Veretout e Villar, con Pellegrini spostato sulla trequarti accanto a Pedro. In avanti Dzeko.

La probabile formazione:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Veretout, Villar, Spinazzola; Pedro, Pellegrini; Dzeko.