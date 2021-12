Roma, Mkhitaryan verso l’addio a parametro zero: Milan e Inter su di lui

Henrikh Mkhitaryan, arrivato nell’estate del 2019 a Roma, ha dato un apporto notevole alle ultime stagioni dei giallorossi. I numeri dell’armeno con la maglia giallorossa parlano chiaro: sono ben novantatré le presenze, condite da ventisei reti e ventiquattro assist.

Un bottino di tutto rispetto, che però non gli varrà il rinnovo contrattuale. In scadenza a fine stagione, l’ex Arsenal infatti dirà molto probabilmente addio a fine stagione, quando si ritroverà svincolato.

Il rinnovo appare molto difficile, soprattutto a causa delle difficili condizioni economiche in cui la Roma attualmente versa: Henrikh Mkhitaryan guadagna circa 4 milioni di euro a stagione, giudicati troppi per un calciatore che compirà a breve 33 anni.

La situazione contrattuale di Mkhitaryan ha attirato ovviamente gli interessi di parecchi club, desiderosi di mettere a segno un ottimo colpo a parametro zero. Secondo le ultime indiscrezioni in particolare, sul fantasista della Roma si sarebbero fiondate Inter e Milan.

Insomma, un derby di mercato che rischia di accendersi a breve. Essendo in scadenza contrattuale infatti il calciatore armeno potrebbe firmare con la nuova squadra già nella finestra invernale di calciomercato, per poi trasferirsi definitivamente in estate. Fin qui Henrikh Mkhitaryan ha collezionato 2 gol e 5 assist in 20 presenze stagionali. Un buono score, a confermare, qualora ci fosse bisogno, la qualità del calciatore.