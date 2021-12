Roma, Mourinho a lavoro per reclutare nuovi talenti: ecco Marc Roca, ma c’è anche l’Inter

José Mourinho, tecnico giallorosso, continua a darsi da fare per passare in rassegna le varia opzioni presenti attualmente sul mercato con l’obiettivo di sostenere il suo progetto ai comandi della Roma.

A quanto riportato da fonti vicine al club, la squadra della capitale sembra destinata ad essere tra le più attive nel corso dell’imminente sessione di calciomercato invernale del 2022.

Infatti voci di stampa locale parlano di un ex Espanyol che sarebbe appena apparso sulla scena come alternativa interessante per la rosa dello Special One.

Si tratta di Marc Roca (di 25 anni), che attualmente come obiettivo ha quello di allontanarsi dall’Allianz Arena per mancanza di minuti giocati effettivamente al Bayern Monaco.

Secondo Il Romanista, i giallorossi avrebbero ricevuto la proposta di inserire tra loro il centrocampista a gennaio. Ma il giocatore compare sui radar di Inter, Real Betis ed Eintracht Francoforte.