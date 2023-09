Roma, Mourinho costretto a tagliare due acquisti dalla lista UEFA

José Mourinho è stato costretto a buttar fuori dalla lista per le coppe europee UEFA due giocatori appena acquistati dai giallorossi

La lista UEFA dei giallorossi rispetto allo scorso febbraio vede drastici cambiamenti. Sono in 7 i giocatori che hanno salutato o che sono tornati ai club da cui erano stati prestati, infatti. Ibañez, Matic, Camara, Zaniolo e Wijnaldum, a cui vanno aggiunti anche gli infortunati Abraham e Kumbulla.

A prendere il loro posto sono altri sette o, almeno, sarebbero. N’Dicka, Kristensen, Renato Sanches, Paredes, Aouar, Azmoun e Lukaku sono i nuovi arrivi, ma non funziona così. Infatti, i giallorossi tra i vari acquisti dovranno calcolare alla UEFA ammortamenti, stipendi e rispettare i paletti imposti dal Fair Play finanziario che porteranno a poter inserire solo 5 di questi giocatori. Ad essere tagliati sono Azmoun e Kristensen, entrambi non prime scelte per Mourinho.

Clima rovente a Roma?

Intanto, il clima in giallorosso sarebbe roventissimo dopo i recenti risultati. L’avvio di campionato è tra i peggiori pronosticabili, con pochi punti e una squadra che non concretizza quanto creato. La Roma vivrebbe un momento terribile, anche se Ivan Zazzaroni ha dichiarato di recente che ci sarebbero meno problemi del previsto all’orizzonte.

Ecco cosa ha detto: “Questa è una caz…a. In realtà è l’esatto contrario. I confronti tra Mourinho e i giocatori sono sempre positivi e il resto sono soltanto delle falsità”. Le prossime partite diranno tanto, con i giallorossi che sembrano non navigare comunque in acque felici. Conosciamo Mourinho e quanto possa essere rognoso da gestire.