Roma, Mourinho già in bilico? Spunta la pazza idea De Rossi

Non è sicuramente un bel periodo quello che José Mourinho sta vivendo sulla panchina della Roma. La stagione del tecnico portoghese alla guida della squadra capitolina era partita nel migliore dei modi. I risultati però ora stanno via via scemando.

Nelle ultime uscite i giallorossi hanno inanellato una serie lunga di risultati negativi, collezionati tra Conference League e Serie A. Il fondo probabilmente è stato toccato con la sconfitta in campionato per 3 a 2 contro il Venezia. Allo stadio Penzo la banda di Jose Mourinho era riuscita addirittura riagguantare per ben due volte il risultato.

Ed ecco che il grande entusiasmo per l’arrivo di Mourinho alla Roma inizia pian piano a trasformarsi in sfiducia. E chissà che lo stesso sentimento nutrito dalla piazza giallorossa non possa essere condivisa anche dalla dirigenza del club, che dal tecnico portoghese si aspettava risultati di tutt’altro genere.

E così all’orizzonte inizia a farsi largo una voce, tanto romantica quanto al momento inverosimile: Daniele De Rossi a guidare la sua amata Roma, con papà Alberto a fargli da vice. Ovviamente al momento si tratta solo di un’ipotesi, la suggestione però è tanta.

Sicuramente l’eventuale avvento di “capitan futuro” verrebbe accolto con grande calore da tutti i tifosi romanisti. Da testare però sarà la qualità manageriale dell’ex centrocampista della Roma, che da fresco possessore del tesserino dovrà dimostrare di avere qualità simili a quelle dimostrate nella sua grandissima carriera calcistica.