Roma, Mourinho vuole Muriel

La Roma avrebbe individuato in Luis Muriel dell’Atalanta il possibile profilo per rinforzare il proprio attacco

Situazione complicata quella legata a Luis Muriel, che sembra continuare a trovare poco spazio con la maglia dell’Atalanta. Tra infortuni e l’esplosione di Hojlund e Lookman per il colombiano sembra esserci poco spazio, con anche Duvan Zapata a rischio.

Muriel saluterà in estate, probabilmente, con Duvan Zapata che potrebbe farlo già in questo mercato di gennaio. Infatti, quest’ultimo potrebbe finire alla Fiorentina. A parlarne è calciomercato.com: “La Fiorentina sta seriamente pensando di tentare l’assalto, già a gennaio, a Duvan Zapata. Il colombiano è in uscita dall’Atalanta, che chiede 15 milioni di euro per dare l’ok alla cessione. Ma il prezzo, scrive La Nazione, al pari dell’età dell’ex Samp (31) mettono la possibile trattativa in salita”.

Intanto c’è chi parla di Muriel

A parlare della questione è Alfredo Pedullà, che sul suo sito ha riportato: “Il futuro di Zaniolo è bloccato, quello di Shomurodov vede lo Spezia al traguardo. E Mourinho continua a indicare Luis Muriel, un profilo che gli piace moltissimo. Ricordiamo che il colombiano ha rinnovato fino al 2024 con l’Atalanta, sfruttando un’opzione, ma dal prossimo rinnovo non ci saranno più opzioni e le parti dovranno accordarsi direttamente. È un nome circolato nuovamente a Trigoria nelle ultime ore, nel bel mezzo della vicenda Zaniolo, comprese le suggestioni su Ziyech, tenendo conto anche delle necessità dell’Atalanta. Un nome che può essere comunque utile per il futuro“.