Roma: parcheggia sulle strisce blu e lascia biglietto “vi prego, ho la maturità ho girato 20 minuti”. Multato

Ieri, Mercoledì 19 Giugno, i maturandi hanno sostenuto la prima delle tre prove, previste per conseguire il diploma.

Nel giorno dello scritto d’italiano, a Roma, presso Piazza San Paolo, un ragazzo ha lasciato la sua auto sulle strisce blu.

Avendo, probabilmente, impiegato diverso tempo per cercare parcheggio ed essendo in ritardo per svolgere il tema, ha lasciato un biglietto sul cruscotto della vettura:” Vi prego, ho la maturità, ho girato per 20 minuti”.

Dopodiché si è allontanato, senza pagare regolarmente la sosta.

Al suo ritorno, ad aspettarlo c’era una bella sorpresa. La Polizia Municipale, infatti, gli ha lasciato una multa da pagare. Quella di ieri, è stata una giornata che il diciottenne ricorderà per il resto della sua vita.