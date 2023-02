Roma, Muriel a zero in estate?

Secondo quanto emerge dalle recenti voci, Luis Muriel potrebbe firmare con il club giallorosso in estate. Roma pronta al colpo a zero

In estate la Roma potrebbe provare a portare in cassa un colpo da 90 per l’attacco. L’addio di Tammy Abraham si fa possibile, con i giallorossi che sembrano volerlo sostituire con qualcuno che possa garantire gli stessi gol o un paio di giocatori che riescano a non farne pesare la mancanza.

Il calciatore inglese ha di recente rilasciato dichiarazioni forti verso l’ambiente giallorosso, che testimoniano il suo ottimo momento di forma. Ecco cosa ha detto: “La pausa mi ha fatto bene. Ho trascorso del tempo con la mia famiglia, ho potuto recuperare le energie. Intanto ho lavorato molto, pensando in continuazione al calcio. Mi dicevo che quando sarei tornato avrei dovuto aiutare la squadra il più possibile ed è quello che sto facendo. Penso di avere più fiducia in me stesso. Il calcio è fatto di alti e bassi, funziona così. Ora sto lavorando su me stesso per tornare a dare il massimo”. Intanto, il calciatore sembra poter essere sostituito con Luis Muriel.

Ecco cosa dice giallorossi.net

Qui di seguito le indiscrezioni raccolte dai colleghi di giallorossi.net: “Retroscena di mercato che vede protagonista la Roma nel corso dell’ultimo giorno di contrattazioni della sessione invernale.Stando a quanto racconta Calciomecato.com, nell’ultimo giorno della sessione invernale José Mourinho ha chiesto a Tiago Pinto di prendere Luis Muriel dall’Atalanta, ma la mancata cessione di Nicolò Zaniolo ha bloccato tutto. La Roma, però, resta vigile sulla situazione del colombiano ed è pronta a prelevarlo a parametro zero, nel caso in cui decida di non rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno con la Dea, che ha un’opzione per un prolungamento annuale“.