Roma-Napoli, le probabili formazioni: Politano ancora fuori, torna Spinazzola dopo l’infortunio

La sfida tra Roma e Napoli, in programma il 30 novembre allo Stadio Olimpico, rappresenta un crocevia fondamentale per entrambe le squadre. Antonio Conte punta a superare i giallorossi in classifica e confermare i progressi mostrati nelle ultime settimane. Intanto, tra le notizie della vigilia, spicca il ritorno di Leonardo Spinazzola, finalmente recuperato dopo l’infortunio.

A far discutere è però la nuova esclusione di Matteo Politano. Conte è pronto a riproporre il tridente offensivo formato da Neres, Hojlund e Lang, una combinazione che garantisce velocità, imprevedibilità e profondità. Il Napoli arriverà all’Olimpico con l’obiettivo di dare una svolta alla stagione e conquistare tre punti pesantissimi.

ROMA-NAPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI: CONTE CONFERMA L’11 DI CHAMPIONS: POLITANO ANCORA IN PANCHINA

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno, Di Lorenzo; Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang.