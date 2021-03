Roma-Napoli, Manolas avrebbe chiesto a Gattuso la possibilità di giocare titolare

Il Napoli scenderà in campo allo stadio Olimpico alle ore 20.45 contro la Roma di Paulo Fonseca. Obiettivo della squadra partenopea è vincere per non perdere il treno chiamato Champions League. Stesso discorso per i giallorossi.

In questi giorni Rino Gattuso ha allenato la sua squadra quasi al completo. Non avendo partite infrasettimanali, la settimana è stata abbastanza tranquilla.

Durante gli allenamenti, un calciatore, Kostas Manolas, avrebbe espresso a Gattuso la sua volontà di giocare titolare. L’obiettivo del giocatore è riconquistare la fiducia del suo allenatore dopo prestazioni poco brillanti.

Queste dovrebbero essere, quindi, le probabili formazioni della partita:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina, Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabiàn; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.