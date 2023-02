Roma, nel mirino Branthwaite

Il difensore dell’Everton Jarrad Branthwaite si è fatto notare durante il suo prestito al PSV Eindhoven in questa stagione

La Roma si sarebbe inserita nella corsa all’acquisto del difensore dell’Everton Jarrad Branthwaite. Il 20enne ha impressionato positivamente da quando si è unito al PSV Eindhoven in prestito per una stagione, tanto che negli ultimi giorni il difensore centrale è stato accostato a numerose squadre europee. L’ultima squadra ad essere legata a Branthwaite è la Roma, che avrebbe inviato degli osservatori a visionare il terzino centrale durante il suo periodo in Olanda.

Secondo quanto riportato su Giallorossi.net, Branthwaite “spicca” tra i giocatori monitorati dalla Serie A, con Jose Mourinho che sarebbe intenzionato a ingaggiare un difensore laterale sinistro per la prossima stagione.

Cosa sta succedendo

Dopo aver inizialmente faticato a imporsi nell’undici titolare del PSV, la stella nata a Carlisle ha ora completato tutti i 90 minuti di gioco in ciascuna delle precedenti sette partite di Eredivisie per i suoi temporanei datori di lavoro.

Oltre a contribuire alla pulizia della squadra, Branthwaite ha anche sviluppato una striscia di gol negli ultimi tempi. Infatti, il giovane ha segnato gol nelle ultime due partite, rafforzando la forte reputazione che si è creato.

Intanto qualche mese fa calciomercato.com parlava del giocatore: “Nazionale inglese under 20 per lui la Roma si rifarà sotto prima dell’estate quando anche il futuro di Mourinho sarà più delineato. Il gigante nato a Carlisle è in scadenza di contratto 2025, ma l’Everton in caso di retrocessione è disposta a cederlo a titolo definitivo. Mancino, con un fisico imponente e una buona vena realizzativa (2 reti segnate in Olanda finora) Branthwaite prenderebbe il posto di rosa di Kumbulla che difficilmente sarà confermato“.