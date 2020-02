Roma, nel mirino Saka dell’Arsenal: osservatori durante il match con l’Olympiakos

La Roma si muove in vista della prossima stagione e cerca rinforzi per le corsie esterne di difesa. In bilico c’è la permanenza dei vari Kolarov, Santon, Bruno Peres e Florenzi, per tale motivo il direttore sportivo Petrachi sarà chiamato ad intervenire per puntellare la rosa.

NUOVO NOME – Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, nel mirino dei giallorossi ci sarebbe Bukayo Saka, terzino anglo-nigeriano classe 2001 dell’Arsenal e nel giro delle nazionali giovanili inglesi.

NUMERI – Saka fino a questo momento è stato autore di una stagione di grandissimo livello e in breve tempo ha conquistato la maglia da titolare. In 26 presenze stagionali tra Premier e coppe, il terzino ha collezionato 3 reti e 8 assist, l’ultimo decisivo fornito a Lacazette in Europa League nel match con l’Olympiakos.

SOTTO OSSERVAZIONE – Proprio in occasione della sfida contro il club greco, sulle tribune erano presenti gli uomini mercato della Roma per monitorare da vicino la prestazione del giocatore. Gli osservatori sono rimasti positivamente impressionati e hanno fornito a Petrachi un’ottima relazione. Saka è così entrato tra gli obiettivi del ds giallorosso.