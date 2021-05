Roma, niente Buffon: Rui Patricio in pole, ma occhio a Musso e Gollini

La Roma cerca un nuovo numero uno per la prossima stagione in virtù dell’addio a parametro zero di Mirante e della probabile partenza di Pau Lopez. Per Fuzato, invece, ipotesi prestito per trovare continuità.

Per il mercato in entrata nei giorni scorsi è venuto fuori il nome di Buffon, che ha annunciato l’addio alla Juventus al termine della stagione. La pista al momento però sembra poco percorribile.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la società americana avrebbe obiettivi diversi. In pole position ci sarebbe Rui Patricio, portiere classe 1988 del Wolverhampton e della Nazionale portoghese che piace molto a Mourinho.

Occhio però alle piste italiane, in particolare quella che porta a Juan Musso, estremo difensore dell’Udinese su cui da mesi lavora il general manager Tiago Pinto. Valutazione di mercato sui 30 milioni.

Tra i nomi sulla lista giallorossa c’è anche quello di Pierluigi Gollini, portiere classe 1995 dell’Atalanta. In tal caso la valutazione di mercato si aggira sui 20 milioni di euro.