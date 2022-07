Roma, niente Joao Moutinho. Ecco le alternative

Joao Moutinho rinnova con il Wolverhampton per un’altra stagione. La Roma era sul calciatore, ma ora si cercano alternative

Con l’arrivo di Celik la Roma ha completato la fascia destra, ma restano ancora da riempire alcune zone del campo. I giallorossi sembrano aver intenzione di arrivare ad almeno altri due centrocampisti, con un obiettivo che salta.

Joao Moutinho, infatti, rinnova con il Wolverhampton fino al 2023. Il portoghese è ritenuto dal tecnico Bruno Lage come il perno centrale dei propri schemi, tanto da aver spinto fino alla fine per il suo rinnovo. La Roma si vede dunque costretta a virare su altri obiettivi, con altri giocatori già sondati.

Il punto a centrocampo

Il solo Nemanja Matic non può bastare e a Roma lo sanno benissimo. Si punta a chiudere la trattativa per Davide Frattesi al prima possibile, mentre bisognerà coprire il vuoto lasciato da Mkhitaryan. I profili più osservati sono quelli di Sabitzer del Bayern Monaco, Aouar del Lione e – a sorpresa – Saul dell’Atletico Madrid. Lo spagnolo è una new entry in questa lista, con i giallorossi che potrebbero provarci seriamente.

Parlando di spagnoli, sembra essere vicino anche Isco anche se resta da capire se la trattativa sia effettivamente reale. Alla Roma avrebbero anche proposto il cartellino di Danilo del Palmeiras, ma i costi sembrano essere troppo elevati per i giallorossi. I brasiliani chiedono oltre 20 milioni di euro, un azzardo per i capitolini specialmente per un giocatore che non ha ancora dimostrato troppo. Douglas Luiz dell’Aston Villa resta un’idea, anche se la pista sembra essersi raffreddata. Una cosa è sicura, però, a centrocampo arriverà qualcuno.