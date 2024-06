Roma, non solo l’Aston Villa: anche il West Ham su Abraham

L’ex stella del Chelsea è stato accostato ad un ritorno in Premier League, ma l’Aston Villa potrebbe affrontare una battaglia per la firma con il West Ham

Il West Ham si appresta ad affrontare un’intensa finestra estiva di trasferimenti, dopo aver preso come nuovo allenatore Julen Lopetegui. Gli Hammers sono arrivati al nono posto in stagione e l’obiettivo sembra essere dichiarato: Lopetegui vuole l’Europa e sta valutando chi può aiutarli a raggiungerlo.

Secondo fonti provenienti da oltre manica, un nome collegato a un trasferimento a Londra è quello dell’ex stella del Chelsea Tammy Abraham, che è in uscita dalla Roma. Il giocatore è nel mirino anche dell’Aston Villa che in questo momento sembrerebbe essere in vantaggio.

Gli hammers vogliono il giocatore

Un nuovo centravanti è considerato una “necessità assoluta” per gli Hammers nella prossima finestra di mercato e Abraham è il candidato preferito. L’internazionale giamaicano Michail Antonio è stato un pilastro per la squadra negli ultimi nove anni, segnando 67 gol in 254 partite di Premier League, ma a 34 anni non è più il giocatore che era quando è arrivato e sembra possa lasciare presto la squadra.

Mentre il ventiseienne inglese Abraham è stato individuato come l’attaccante che potrebbe contribuire a creare i progressi necessari nei prossimi anni, potrebbe non essere facile comunque prenderlo. Attualmente è in corso una lotta a tre con il Leicester e con l’Aston Villa per la firma dell’attaccante.

Le Foxes, neopromosse, cercheranno di rinforzare la propria rosa nella speranza di evitare un’immediata retrocessione in Championship, mentre la squadra di Unai Emery dovrà essere rafforzata in vista della prima partecipazione alla massima competizione europea, la UEFA Champions League. Abraham è stato anche protagonista in passato di un prestito ai Villans dal Chelsea, il che potrebbe dare al club un ulteriore vantaggio nella trattativa.