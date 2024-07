Roma, nuovi contatti con il Leeds: piace Summerville

La Roma vuole rinforzare l’attacco per la squadra sotto la guida di Daniele De Rossi, soprattutto dopo aver perso Youssef En-Nesyri, passato al Fenerbahce. Resta viva la caccia a Matias Soulé, tornato alla Juventus dopo il prestito al Frosinone, ma non è l’unica opzione nel mirino della Roma

La Roma ha avviato i contatti con il Leeds United per Crysencio Summerville, ala olandese di origine surinamese. Summerville ha disputato una stagione impressionante, segnando 21 gol e fornendo 10 assist in tutte le competizioni. Nonostante la sconfitta nella finale dei playoff contro il Southampton, che ha messo fine alle speranze di promozione in Premier League.

Summerville è stato nominato addirittura miglior giocatore in campo della partita, evidenziando il suo valore. Il Leeds United chiede per Summerville una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro, una cifra leggermente inferiore a quella richiesta per Soulé.

Doppio colpo per i giallorossi?

Sebbene entrambi i giocatori operino sulle fasce opposte, la Roma sta valutando la possibilità di acquistarli entrambi. Per il momento, la Roma rimane fortemente interessata a Soulé, ma ha raccolto informazioni anche su Summerville, con l’obiettivo di fornire a De Rossi il primo rinforzo offensivo della finestra di trasferimenti estiva.

Improbabile, però, che la squadra romana scelga di spendere più di 50 milioni di euro per due giocatori in così poco tempo. La Juventus non sembra intenzionata ad abbassare le sue pretese, chiede 35 milioni di euro minimo per liberarsi dell’argentino, e la trattativa sembra tutto meno che ben avviata verso la fine. L’ultima offerta si aggira su 25 milioni più quattro di bonus, con i bianconeri che hanno rifiutato.