Roma, nuovi discorsi con la Turchia per un calciatore

La Roma potrebbe cedere un altro calciatore in Turchia. Dopo Zaniolo, infatti, un altro giocatore italiano potrebbe trasferirsi

Stando a quanto emerge nelle ultime ore, Stephan El Shaarawy sarebbe stato contattato dagli emissari del Besiktas. Il giocatore sarebbe potuto partire per la Turchia da subito, con la Roma che però sarebbe intenzionata ad usufruire del suo contratto fino alla fine della stagione, almeno.

Infatti, il calciatore ha un contratto in scadenza a fine anno e per ora non ci sarebbero gli estremi per un rinnovo. Tanto che il Besiktas potrebbe tranquillamente riprovarci a giugno, quando il contratto dell’italo-egiziano scadrà.

Il rapporto con la Roma

Il giocatore sembra comunque in ottimi rapporti con l’ambiente giallorosso, tanto da aver lasciato di recente alcune buone dichiarazioni verso di esso. Dopo la partita con il Napoli ha infatti detto: “Il mister mi chiede di pressare il loro terzino e rientrare in fase difensiva. È un ruolo che devo ricoprire per esigenza, però posso farlo tranquillamente e l’ho sempre detto, gioco dove serve perché è importante per la squadra. Il Napoli è la più forte del campionato e non è semplice, poi a me viene più facile essere propositivo in attacco, poi facendo il quinto le occasioni sono inferiori e i numeri sono diversi, però è quello che mi chiede il mister. In partite come queste devi entrare offensivo, ci sto riuscendo ma lo spirito è quello giusto e dobbiamo continuare con questa mentalità. Giocare nei tre davanti mi facilita perché sono più vicino alla porta, però mi adatto alle esigenze del mister. Se mi chiedi una preferenza, ti dico davanti”.