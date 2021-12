Roma, nuovo nome per il centrocampo: piace Xeka del Lille

In casa Roma l’esigenza di mercato numero uno è l’acquisto di un centrocampista centrale. Mourinho lo ha ribadito più volte, il reparto centrale della rosa urge di un rinforzo, che in questa zona di campo non arriva addirittura dal gennaio 2019.

Il direttore sportivo giallorosso Pinto deve dunque darsi da fare nell’imminente mercato di gennaio. Il sogno di mercato, Zakaria, appare sempre più lontano per motivi economici. Il piano B, Tolisso in scadenza contrattuale con il Bayern Monaco, presenta anch’esso ostacoli economici non indifferenti legati all’ingaggio del calciatore.

Nelle ultime ore così, sempre nella stessa direzione, è apparso un nome nuovo in orbita Roma: si tratta di Miguel Ângelo da Silva Rocha, meglio noto come Xeka. Il centrocampista 27enne è in scadenza di contratto con il Lille.

Lo scorso anno è stato uno dei protagonisti della cavalcata trionfale del club francese in Ligue 1, con ben 33 presenze. Insomma, si tratta di un buon giocare che Mourinho conosce già. Ovviamente non un campione, ma il suo innesto in quel di gennaio potrebbe essere un toccasana per la rosa giallorossa.

Molto probabilmente comunque, prima di fiondarsi sul centrocampista centrale del Lille, la dirigenza della Roma proverà a fare qualche tentativo per profili di livello più alto. Anche se la necessità di acquistare, il mercato di gennaio e le difficili disponibilità economiche sono elementi che di certo non aiutano.