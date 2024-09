Roma, occasione a zero: si pensa a Partey per il prossimo anno?

Thomas Partey potrebbe lasciare l’Arsenal nella prossima stagione, con la Roma che starebbe già pensando di intavolare i discorsi a gennaio per portare il ghanese nella capitale

Thomas Partey è da anni nel mirino delle italiane del grande calcio. Il calciatore ghanese, però, potrebbe finalmente arrivare nel nostro paese nella prossima stagione. La Juventus lo ha corteggiato per lungo tempo quando c’era Massimiliano Allegri in panchina, ma ora non si tratta dei bianconeri quando si parla di interessi verso il centrocampista.

La Roma, infatti, starebbe monitorando con attenzione la situazione legata al centrocampista ex Atletico Madrid. Il calciatore è in scadenza a giugno 2025 e, alla situazione attuale delle cose, con il club londinese non c’è stato alcun discorso produttivo per il rinnovo.

Fase embrionale della trattativa?

Ancora è presto per dir qualcosa, ma a Trigoria sembrano si stia guardando con attenzione al prossimo mercato svincolati. A gennaio si potrebbe iniziare qualche trattativa con l’Arsenal per portare Partey in anticipo nella capitale, anche se per ora non c’è nulla di effettivo.

Si tratta di semplice osservare, con i giallorossi che vogliono capire la fattibilità dell’operazione. Il calciatore potrebbe finire per essere il centrocampista di spessore a lungo cercato da Daniele De Rossi e, primariamente, dalla dirigenza giallorossa. La possibilità che arrivi, però, al momento è abbastanza bassa. Thomas Partey è concentrato sulla stagione, dove sta trovando un discreto minutaggio in campo. Arteta continua a credere in lui e sembra che potrebbe addirittura spingere con la dirigenza per rinnovare il contratto del ghanese.