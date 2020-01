Roma, occhi su Benito del Bordeaux per la fascia sinistra

Sono ore calde per il mercato della Roma, il club giallorosso ha definito con l’Inter lo scambio Spinazzola-Politano, con l’ex Sassuolo sbarcato stamani nella capitale per sostenere le visite mediche. Nel tardo pomeriggio è attesa l’ufficialità dell’operazione. Politano torna in giallorosso per sostituire Zaniolo, che rientrerà dal brutto infortunio al ginocchio solamente a fine maggio.

NECESSITA’ – Con l’addio di Spinazzola il direttore sportivo Petrachi sarà chiamato a rinforzare la corsia sinistra di difesa. In quella posizione al momento Fonseca può contare solamente su Kolarov e sul rientrante Santon, unica alternativa anche a Florenzi a destra in virtù dei lunghi tempi di recupero di Zappacosta. Servirà per forza di cose, dunque, un nuovo innesto.

VOCI DI MERCATO – Nelle ultime ore sono trapelati i nomi di Barisic dei Rangers e di Anocic, di proprietà della Roma ma in prestito al Cibalia. La prima, però, è una pista complicata, mentre la seconda non convince del tutto.

NUOVO NOME – Stando a quanto riportato nelle ultime ore dal giornalista di Sportitalia Gianluca Longari, sul taccuino di Petrachi ci sarebbe anche il nome di Loris Benito, terzino classe 92′ del Bordeaux e della nazionale svizzera.