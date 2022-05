Roma, occhi su Facundo Farias

La Roma avrebbe messo gli occhi su Facundo Farias dell’Atletico Colon. Fortissima però la concorrenza per l’argentino

È Facundo Farias dell’Atletico Colon il prossimo possibile prospetto del calcio mondiale. L’argentino sta figurando benissimo in patria, tanto da aver attratto le squadre europee. Tra le tante c’è anche la Roma.

Per il classe 2002 infatti non mancano le pretendenti, con anche Udinese, Sassuolo, Atalanta e Napoli. All’estero si conta l’interesse del Manchester United come quello più forte, ma il talento dell’argentino è cristallino. Il trequartista continua a stupire e il salto nel grande calcio sembra cosa ormai quasi sicura.

Un prospetto da prendere

Potrebbero bastare circa 13 milioni per lui, ma la folta concorrenza potrebbe far alzare il prezzo. L’Atletico Colon – club proprietario del cartellino – sembrerebbe voler spremere il più possibile dal cartellino del giocatore.

La fila per il giocatore sembra non terminare e tutti i grandi club europei potrebbero provarci. Come detto, il Manchester United sembra in netto vantaggio ma si monitora anche l’inserimento del Paris Saint Germain. I parigini sono un’ostica contendente e il connazionale Messi potrebbe risultare decisivo nella scelta del giocatore argentino per trasferirsi.

La Roma intanto monitora da vicino, visto anche che ha bisogno di qualcuno in quel ruolo e dovrà necessariamente acquistare. A soli 19 anni il giocatore sembra già essere in rampa di lancio e in patria lo danno già come pronto per il calcio europeo. Da capire in quale squadra andrà, perché dal primo Luglio è probabile si scateni l’inferno per lui. La Roma resta vigile, ma dovrà puntare sull’offerta migliore possibile.