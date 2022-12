Roma occhi su Samardzic

I giallorossi si sarebbe aggiunti alla corsa per Lazar Samardzic dell’Udinese. Il calciatore piace e non poco

Il trequartista tedesco bianconero continua ad intrigare e incantare gran parte del nostro campionato. Nonostante non sia andato in Qatar con la nazionale tedesca per il mondiale, il calciatore si trova ad avere un costo sempre più elevato.

La società dei Pozzo, infatti, avrebbe intenzione di chiedere circa 25 milioni di euro per il giocatore tedesco ed è possibile che il prezzo di cartellino aumenti ancor di più. Il giocatore piace a più squadre, con oltre a Milan e Napoli ora anche la Roma pronta a fiondarsi su di lui.

I giallorossi ci provano

Quello del trequartista tedesco ex Lipsia sarebbe il profilo giusto per rinforzare il centrocampo giallorosso, specialmente se dovesse lasciare in estate Nicolò Zaniolo. In questa stagione il talento dell’Udinese ha già collezionato 16 presenze tra Serie A e Coppa Italia, con 3 gol e 1 assist solo in campionato a referto.

Un giocatore decisamente in crescita, considerando anche che è un classe 2002. Sulla questione ha parlato anche la Gazzetta dello sport. Ecco cosa hanno detto: “Sarà il suo anno. Deve essere il suo anno. Ha già accettato il piano del club, salvo offerte irrinunciabili. Chiude questo torneo in Friuli e ne fa un altro da protagonista per spiccare il volo. Ma il minutaggio va aumentato. Sottil finora gli ha concesso 14 «entrate» su 15 gare, ma solo 523 minuti. Troppo poco. Samardzic ha risposto con tre bellissimi gol a Roma, Sassuolo e Napoli. Può essere l’arma in più per ambire al sogno di Pozzo senior: l’Europa”.