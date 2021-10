Roma, occhio al mercato in uscita: 6 giocatori in partenza

La Roma si muove in vista del mercato di gennaio per rinforzare la rosa a disposizione di José Mourinho, ma molto dipenderà dal mercato in uscita e dal tesoretto che si riuscirà a racimolare.

Al momento sul piede di partenza ci sono 6 giocatori, stiamo parlando di Fuzato, Kumbulla, Reynolds, Villar, Diawara e Mayoral.

Per quanto riguarda gli spagnoli Villar e Mayoral, al momento sono quelli che hanno maggiore mercato, con interesse da parte di vari club di Premier League e della Liga spagnola.

Per gli altri attualmente le proposte scarseggiano e il general manager Tiago Pinto sarà chiamato agli straordinari per trovare una soluzione.

Per Reynolds si fa strada l’ipotesi prestito già a gennaio, soprattutto se arriverà un nuovo terzino destro. Discorso diverso per Fuzato, che potrebbe comunque rimanere fino a giugno con il ruolo di secondo. Su Diawara, invece, in caso di offerte soddisfacenti la Roma è pronta a prenderle in considerazione già gennaio. Situazione simile per Kumbulla, che in caso di partenza andrà però rimpiazzato.