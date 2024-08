Roma, offerta del PSV per Zalewski

Il giocatore polacco potrebbe finire al PSV Eindhoven in questa sessione di mercato, con un’offerta degli olandesi già fatta arrivare dalle parti di Trigoria

Daniele De Rossi sta facendo un ottimo lavoro alla guida della Roma nonostante l’inizio di stagione un po’ travagliato. L’allenatore è deciso a riprendersi, visto che sta cercando di consolidare la sua posizione nelle zone alte della Serie A. Per quanto riguarda lo sviluppo del progetto, tutti i segnali indicano che la squadra della capitale italiana cercherà di incassare Nicola Zalewski, che si trasferirà quasi sicuramente verso la fine della finestra estiva.

Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, il PSV Eindhoven ha già presentato un’offerta di 9 milioni di euro per i suoi servizi. In realtà, si prevede che le parti si avvicinino a certificare il trasferimento del giocatore. Il centrocampista di piede mancino che è già atteso a braccia aperte dalla squadra olandese.

Zalewski dubbioso di accettare

In queste ultime ore di calciomercato potrebbe vedersi concretizzato un trasferimento clamoroso, infatti. Il trasferimento in questione è quello che vedrebbe Nicola Zalewski lasciare la Roma per approdare al PSV Eindhoven. Il club olandese ha messo sul piatto, come detto, circa 9 milioni di euro per il polacco che i giallorossi hanno subito accettato, il problema resta il calciatore.

Nicola Zalewski, infatti, sarebbe dubbioso sull’accettare la destinazione e, infatti, vorrebbe restare alla Roma per giocarsi le proprie chance. Una trattativa che dunque potrebbe crollare improvvisamente, con la Roma che vorrebbe però cedere il calciatore per lanciarsi a capofitto su Kevin Danso.