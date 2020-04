Roma, offerta dell’Al Sadd per Pedro: Fonseca si muove in prima persona

E’ lo spagnolo Pedro uno dei primi obiettivi della Roma in vista della prossima stagione. L’esterno del Chelsea non rinnoverà il contratto in scadenza e in estate sarà libero di trasferirsi altrove a parametro zero. I giallorossi ci pensano soprattutto in virtù dei possibili addii di Under e Perotti.

UNDER – Doveva essere la stagione della definitiva consacrazione per l’esterno turco, ma, a parte qualche sprazzo, le prestazioni sono state ben al di sotto delle aspettative. Under ha perso posizioni nelle gerarchie di Fonseca e può essere sacrificato. A bilancio pesa soli 7 milioni di euro, ciò consentirebbe alla Roma di realizzare una grande plusvalenza.

PEROTTI – Situazione diversa per Diego Perotti, l’attaccante argentino non convince dal punto di vista fisico e il contratto in scadenza nel 2021 obbliga la società a prendere una decisione: rinnovo o addio. Al momento dalle parti di Trigoria opterebbero per la seconda.

CONCORRENZA – Pedro è il primo nome sul taccuino di Petrachi, ma il ds dovrà fare attenzione alla concorrenza dell’Al Sadd allenato da Xavi. Stando a quanto si legge su Calciomercato.com, il club del qatar avrebbe formulato un’offerta all’attaccante.

Il noto portale però aggiunge che il giocatore preferirebbe restare in Europa, con la Roma in prima fila. Non appena saranno ripresi i contatti, il tecnico Fonseca potrebbe chiamare direttamente lo spagnolo per convincerlo a trasferirsi nella capitale.