Roma, giorni decisivi per Fazio al Parma: le ultime

Il club emiliano in pressing per convincere il giocatore

In attesa di ufficializzare il ritorno di Stephan El Shaarawy e l’acquisto di Bryan Reynolds, operazioni che chiuderanno il mercato in entrata, la Roma si muove sul fronte uscite e spera di piazzare qualche esubero negli ultimi giorni della sessione invernale.

In cima alla lista dei partenti c’è Federico Fazio, 33enne difensore centrale legato ai giallorossi fino al giugno 2022. L’argentino non rientra nei piani di Fonseca e l’addio pare inevitabile.

Sulle tracce del giocatore c’è il Parma di D’Aversa, che sta spingendo per portarlo in Emilia e ha già ottenuto il via libera alla cessione da parte della Roma. L’unico ostacolo riguarda la volontà del difensore, non pienamente convinto della destinazione.

Fazio resta in cima alla lista dei gialloblù, convinti di riuscire a spuntarla nei prossimi giorni. Nel frattempo però si sondano anche altre piste, come quella che porta a Musacchio del Milan o a Dragovic del Bayer Leverkusen. A riportalo è La Gazzetta dello Sport.

La Roma spinge per la cessione del giocatore e spera che nei prossimi giorni l’entourage trovi l’accordo con il Parma. L’operazione permetterebbe ai giallorossi di liberarsi di un ingaggio di quelli pesanti.