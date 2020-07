Roma, parla il padre di Perotti: “Sogna il Boca, ma lo vogliono due club europei”

Non è un momento semplice per Diego Perotti, l’attaccante argentino della Roma è finito sul banco degli imputati dopo i recenti risultati della squadra e il rosso diretto rimediato nella sfida con l’Udinese, con tanto di fascia di capitano al braccio, ha causato malumori e polemiche.

Il contratto del giocatore scade nel 2021 e al momento dalle parti di Trigoria non avrebbero intenzione di offrire il rinnovo. L’argentino non dà garanzie dal punto di vista fisico, ha un ingaggio importante e la società in estate cercherà di far cassa per risollevare il bilancio.

Perotti è sul piede di partenza e la conferma è arrivata direttamente dal padre Hugo, intervistato ai microfoni di Crack Deportivo. Le dichiarazioni:

“Tornare al Boca è una della cose che ha in mente. Ha ancora un anno alla Roma, ma so che ci sono due squadre in Europa che se lo vogliono portare via. Lui ha una voglia davvero grande di tornare al Boca Juniors e solo che i tifosi lo vogliono.

Inoltre ammetto che vederlo alzare una Libertadores con la maglia del Boca sarebbe il sogno della mia vita. Direi: ok, la mia vita può finire qui”.