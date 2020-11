Roma, parla l’ex Pizarro: “Fonseca a volte mi lascia perplesso. Spero che la proprietà possa tornare ad una famiglia italiana”

In occasione della sfida di quest’oggi tra Roma e Fiorentina Alessandro Angeloni su Il Messaggero ha intervistato David Pizarro, ex centrocampista di entrambe le squadre. Il cileno ha commentato il passaggio di proprietà del club capitolino e rilasciato qualche battuta su Fonseca e l’ambiente romano. Ecco un estratto delle dichiarazioni:

Sul legame con l’Italia: “È stato solo un arrivederci, i miei amici sono tutti in Italia, a Roma. Qui sono rimasti solo i miei genitori. Torno presto, spero a gennaio, quando a Coverciano comincerò il corso da allenatore”.

Sulla nuova proprietà giallorossa: “Il debito c’è, e la situazione resta complicata. Mi auguro che i Friedkin possano fare di più di rispetto a Pallotta. Spero che un giorno la Roma possa tornare alle famiglie italiane. La Roma è attaccamento, sentimento. Queste proprietà straniere vanno e vengono, ora ci sono ora non ci sono, delegano. Io onestamente rimango perplesso, sono stato nell’Udinese dei Pozzo, nella Roma di Sensi. Poi a Firenze con i Della Valle…“.

Su Fonseca: “A volte mi lascia perplesso. Mi sorprende e poi mi delude. Non ha una rosa ampia, però può gestire un undici forte. E non mi spiego questo trend altalenante. Ci sono partite troppo brutte per essere vere. L’allenatore deve lavorare su questo, deve trovare la continuità“.

Sul fattore ambiente: “Una fesseria. Quando si gioca a calcio, non esiste un problema ambiente. Mai. In nessun posto. E lo dice uno come me che è stato in piazze calde come Roma e Firenze, con tifosi appassionati, che vivono per il calcio“.