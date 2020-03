Roma, parte la caccia al vice Dzeko: Mariano Diaz e Weghorst sul taccuino di Petrachi

Tra le priorità della Roma in chiave mercato c’è l’arrivo di un attaccante che possa far rifiatare Edin Dzeko. Il bosniaco in questa stagione non ha mai avuto modo di riposare soprattutto per via della poca affidabilità di Nikola Kalinic, sbloccatosi solamente nell’ultimo turno con il Cagliari.

NIENTE RISCATTO – Il centravanti croato è arrivato in prestito con diritto di riscatto dall’Atletico Madrid nella scorsa estate, ma la Roma difficilmente eserciterà l’opzione per trattenerlo nella capitale. Colpa delle prestazioni spesso insufficienti e dei numerosi problemi fisici.

SOSTITUTO – Con il probabile addio di Kalinic la Roma sarà chiamata a prelevare un nuovo attaccante. Petrachi sta cercando un profilo di età inferiore ai 28 anni che possa rappresentare il futuro dell’attacco giallorosso quando Dzeko si farà da parte. Al momento i nomi sul taccuino del ds sono quelli di Mariano Diaz del Real Madrid e dell’olandese del Wolfsburg Wout Weghorst.

MARIANO DIAZ – Il primo è nel mirino dei giallorossi da diverso tempo. Per il Real è un esubero e le sole 4 presenze stagionali lo dimostrano. La Roma per portarlo a Trigoria dovrebbe sborsare una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

WEGHORST – Valutazione più alta per il 27enne attaccante olandese, esploso in questa stagione con il Wolfsburg. Le 15 reti in 34 presenze stagionali rappresentano un importante biglietto da visita, il club tedesco lo sa e spara alto: per prelevarlo serviranno circa 30 milioni di euro.