Roma, Pastore ancora out: per rivederlo in campo bisognerà attendere un altro mese

La Roma si è ritrovata a Trigoria dopo le vacanze natalizie per preparare la sfida contro il Torino, in programma domenica allo stadio Olimpico alle ore 20:45. Fonseca per l’occasione non potrà contare su Javier Pastore, fuori dalla settimana precedente alla partita con il Brescia del 24 novembre.

INFORTUNIO – Il trequartista argentino è out da più di un mese, inizialmente si parlava di una semplice botta all’anca, ma in realtà si tratta di un edema osseo che non gli dà pace e che gli sta creando non pochi problemi di recupero.

RIENTRO – Stando a quanto trapela da Trigoria, sarà difficile vedere in campo Pastore prima di un mese, con rientro quindi previsto per gli inizi di febbraio. Un vero peccato per Fonseca, che nella prima parte di stagione aveva potuto contare su un giocatore ritrovato e in grande condizione.

MERCATO – Possibile, però, che quella con il Parma possa essere stata l’ultima partita del Flaco con la maglia della Roma. Il direttore sportivo Petrachi attende offerte già a gennaio e qualora si presentasse l’occasione cederà l’argentino per liberarsi del pesante ingaggio da oltre 4 milioni a stagione.