Roma, Pastore in uscita: possibile avventura in Qatar

Il trequartista argentino non rientra nel progetto e cerca una nuova sistemazione

A fine stagione saranno in molti a lasciare la Roma, la nuova proprietà americana ha dato vita ad un progetto tutto nuovo e i giocatori che non rientrano nei piani di tecnico e staff saranno ceduti.

Con le valigie in mano ci sono i vari Fazio, Juan Jesus, Bruno Peres e Pastore. Proprio su quest’ultimo nelle ultime ore sono arrivati importanti aggiornamenti.

Stando a quanto riporta France Football, il procuratore dell’argentino sarebbe in contatto con varie società per sondare l’eventuale possibilità di un trasferimento e nel futuro potrebbe esserci il Qatar.

La Roma dal canto suo non si opporrebbe alla cessione, dato che il giocatore non sta trovando spazio e non rientra nei piani di Fonseca. L’argentino percepisce, inoltre, uno stipendio da 4,5 milioni l’anno ed è sotto contratto fino al 2023.

Cedere Pastore permetterebbe ai giallorossi di alleggerire il bilancio e di piazzare un giocatore che in questi anni è stato più ai box che in campo, non riuscendo a dare il contributo sperato.