Roma, Pastore: “Sto parlando con la società per trovare una soluzione. Il mio ritorno al Talleres è sempre più vicino”

Javier Pastore e la Roma pronti a dirsi addio nelle prossime settimane. Il centrocampista argentino è legato ai giallorossi fino al 2023, ma non rientra nei piani della società e le parti sono al lavoro per trovare la migliore soluzione per separarsi, come rivelato dallo stesso Pastore in un’intervista a Canal Showsport:

“Ho ancora due anni di contratto ma adesso, a giugno, stiamo parlando con la Roma della possibilità di avere un’uscita. Per loro e per me, vedremo se sarà una cosa conveniente e che mi soddisfa. Per avere più minuti e tutto il resto o andare da un’altra parte, vedremo.

Sono i miei ultimi due anni, credo, in Europa, per cui vedremo, se riuscirò a rimanere nella Roma e stare bene sarebbe molto bello, sennò cercheremo un altro club dove finire questi due anni. Non so, un anno, due, questo non si sa”.

Sul possibile ritorno in Argentina: “Con il Talleres c’è un feeling diverso da quello che ho avuto con gli altri club. Sono un tifoso. Stanno facendo le cose per bene, il club è cresciuto molto.

Posso dire che il mio ritorno al Talleres è sempre più vicino. Il denaro non c’entra, è una cosa sentimentale e tornerei per essere felice. La voglia di tornare c’è sempre, ma se si è a un buon livello è difficile tornare indietro”.