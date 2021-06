Roma, Pau Lopez ad un passo dal Marsiglia: affare sui 15 milioni

Dovrebbe terminare nel giro di pochi giorni l’avventura di Pau Lopez con la maglia della Roma. Il portiere spagnolo è in uscita e sembra molto vicino all’approdo al Marsiglia.

Pau Lopez stamani è stato avvistato a Trigoria, dove ha trascorso circa due ore per svolgere terapie dopo l’infortunio alla spalla e preparare il trasferimento in Francia.

La Roma da tempo è in contatto con il club francese e avrebbe trovato l’accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro, diritto che si tramuterà in obbligo in base alle presenze.

Oltre al portiere nel mirino del Marsiglia c’è anche Cengiz Under, ma in tal caso la trattativa non è in stato avanzato e i francesi dovranno vedersela con la concorrenza di Milan ed Eintracht Francoforte.

La fumata bianca per l’affare Pau Lopez è attesa già in questa settimana. Dopo aver concluso l’operazione la Roma accelererà le pratiche per il trasferimento di Rui Patricio nella capitale.