Roma, Pedro ha firmato: cifre e dettagli

La Roma ha messo le mani su Pedro, 32enne esterno del Chelsea in scadenza di contratto a fine giugno. Lo spagnolo ha accettato di prolungare il contratto con i Blues per portare a termine la stagione, situazione comune a tantissimi giocatori e diretta conseguenza dell’emergenza coronavirus, che ha causato lo slittamento di numerosi campionati.

Nel frattempo, però, come si legge su Il Messaggero, la Roma ha chiuso per l’attaccante facendogli firmare un pre-contratto. Non appena, dunque, sarà terminata la stagione, lo spagnolo volerà in Italia ed inizierà ad allenarsi a Trigoria agli ordini di Fonseca.

Le cifre dell’accordo sono note da tempo, Pedro nella capitale andrà a guadagnare 3,5 milioni di euro a stagione per due anni con opzione per il terzo.

L’approdo del giocatore in giallorosso è stato voluto fortemente proprio da Fonseca, che ritiene l’esterno ideale per il suo modo di intendere il calcio. Il fatto che arrivi a parametro zero, inoltre, permette alla società di evitare un importante esborso economico.

L’affare è alle battute finali, la firma è arrivata e nelle prossime settimane il giocatore sarà a Roma per svolgere le visite mediche di rito. Il giocatore inizierà ad allenarsi con i compagni, ma sarà a disposizione solamente a partire dalla prossima stagione.