Roma, Pedro sempre più vicino: l’esterno non vuole tornare in Spagna

La Roma è ad un passo da Pedro, esterno spagnolo del Chelsea in scadenza di contratto al termine della stagione e occasione a parametro zero. Il giocatore non rinnoverà con i Blues e sta cercando una nuova sistemazione, i giallorossi al momento rappresenterebbero la prima scelta.

Lo spagnolo piace molto al tecnico Fonseca, che ritiene l’attaccante perfetto per il suo modo di intendere il calcio. La Roma gli assicurerebbe un posto da titolare e un contratto da oltre 3 milioni di euro a stagione, non pochi per un giocatore che a luglio compirà 33 anni.

Pedro nella rosa giallorossa andrebbe a prendere il posto di uno tra Kluivert e Under, entrambi possibili partenti e nel mirino di numerosi club europei. Sull’olandese c’è l’Everton; il turco invece piace ad Arsenal e Juventus.

Stando a quanto riporta stamani La Gazzetta dello Sport, lo spagnolo è nel mirino anche di Valencia e Real Betis, ma non vuole tornare nel suo paese d’origine e preferirebbe un’esperienza in un nuovo campionato.

La Roma avrebbe ormai in mano il giocatore, si è mossa in anticipo staccando la concorrenza e convincendo l’entourage dello spagnolo. Novità importanti potrebbero arrivare già nelle prossime ore.