Roma, Pedro via dal Chelsea a fine stagione: Petrachi ci prova

Pedro lascerà il Chelsea non appena si concluderà la stagione. L’esterno spagnolo è in scadenza di contratto a giugno e non rinnoverà con i Blues. Occasione dunque per i club interessati di prelevare l’ex Barca a parametro zero.

RITORNO DI FIAMMA – Sulle tracce dello spagnolo c’è il direttore sportivo della Roma Petrachi. I giallorossi già in passato hanno provato a portarlo nella capitale, ma gli elevati costi dell’operazione non hanno mai permesso la buona riuscita dell’affare. Ora però le premesse ci sono tutte e il club capitolino ha intenzione di provarci.

QUESTIONE MKHITARYAN – L’approdo di Pedro nella capitale potrebbe dipendere dalla conferma o meno di Henrikh Mkhitaryan. L’armeno si è messo in luce nella seconda parte di stagione con gli uomini di Fonseca, si trova bene nella capitale e vorrebbe restare, ma non è semplice.

PRETESE – Il giocatore è in prestito secco dall’Arsenal fino al termine della stagione. I Gunners sono pronti a lasciarlo partire ma sparano alto: la cifra richiesta per il cartellino è di circa 25 milioni di euro. Troppi per la Roma.

La Roma è al lavoro con Mino Raiola, agente del giocatore, per cercare di abbassare le pretese. Se non dovesse riuscirci, la società giallorossa virerebbe con decisione proprio su Pedro.