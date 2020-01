Roma, Pellegrini ad un passo dal rinnovo: “Voglio restare a vita”

Dopo i rinnovi di Kolarov fino al 2021 e di Cristante fino al 2024, la Roma si appresta a blindare anche Lorenzo Pellegrini. A riportare l’indiscrezione è l’esperto di calciomercato Nicolò Schira sul suo profilo Twitter.

CIFRE – Secondo il noto giornalista Pellegrini prolungherà con i giallorossi fino a 2024, percependo un ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione più eventuali premi. Nel contratto sarà eliminata la clausola rescissoria da 30 milioni di euro, blindando di fatto il giocatore dagli assalti delle big italiane e straniere.

INTERVISTA – Nel frattempo il centrocampista della Roma ha concesso una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, spendendo parole d’amore per la società giallorossa. Ecco un estratto delle dichiarazioni:

“Io cerco sempre di essere sincero, tanto le parole vengono sempre giudicate, almeno si giudica il mio pensiero autentico. Che si possa paragonare la mia carriera futura a quella di Francesco o Daniele è per me solo un onore. In questo momento vorrei stare qui sempre ma certamente questa deve essere anche l’intenzione della società. Io sono un ragazzo molto ambizioso, che pretende molto da se stesso e dagli altri. Per me sarebbe perfetto restare qui per sempre. Sono orgoglioso della Roma, non lo dico formalmente, e penso che la società possa crescere ancora. Qualcuno dice che vincere uno scudetto a Roma è come vincerne dieci. Io voglio vincerne dieci, non uno. Dieci che valgono dieci”.